Përfundimi i shtetrrethimit, ukrainasit në radhë për të blerë ushqime

Radhë të gjata janë krijuar në supermarketet në të gjithë Kievin, pas heqjes së një shtetrrethimi 36-orësh në kryeqytetin ukrainas të hënën.

Ora policore ishte në fuqi nga ora 17:00 e së shtunës deri në 8 të mëngjesit të së hënës dhe kërkonte që të gjithë banorët të qëndronin në shtëpi.

Një gazetar i CNN që shkoi në tre supermarkete tha se radhët ishin jashtëzakonisht të gjata dhe se raftet po zbrazeshin shpejt.

Një person në radhë i tha CNN: “Unë mendoj se të gjithë në Ukrainë janë të hutuar. Nuk e prisja që ajo që ndodhi të ndodhte. Jam mes ndjenjës së frikës dhe zemërimit total.”

Shumë dyqane ushqimore u mbyllën që nga fillimi i bombardimeve në Kiev javën e kaluar. Njerëzit kanë raportuar mungesë të furnizimeve të caktuara.

Autoritetet komunale të Kievit thanë se tregjet ushqimore do të jenë të hapura dhe sistemi i transportit publik të qytetit do të funksionojë me kapacitet të kufizuar.