Përfshihet nga flakët qiellgërvishtja në Dubai, ndodhej pranë Burj Khalifa (VIDEO)

Një zjarr masiv shpërtheu në një ndërtesë të lartë 35-katëshe në Dubai mëngjesin e sotëm.

Ndërtesa ndodhej pranë ndërtesës më të lartë në botë Burj Khalifa. Forca të shumta zjarrfikëse mbërritën në vendin e ngjarjes duke bënë të mundur shuarjen e flakëve.

Ndërtesa është pjesë e një serie kullash të quajtura 8 Boulevard Walk nga Emaar, i mbështetur nga shteti në Emiratet, raportoi gazeta National .

