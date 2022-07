Një epokë e re fillon në Barcelonë.

Mesazhin e ka bërë vetë klubi spanjoll, pasi ka zgjedhur që Pedri të jetë numri i ri 8-të, një fanelë me një numër ikonë të cilën e ka mbajtur Iniesta për vite me radhë.

Deri në fund të sezonit, Dani Alves mbajti këtë numër në fanellë, por tashmë është Pedri ai i cili do të mbajë mbi shpatulla numrin ikonë të magjistarit spanjoll./ h.ll/albeu.com

⚡️ 𝑵𝑬𝑾𝑺 𝑭𝑳𝑨𝑺𝑯 ⚡️@Pedri is the new Barça number ‘8’

