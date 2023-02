Përfitimet për trupin tuaj nëse ndaloni sheqerin për një muaj

Nëse jeni dikush që i doni ëmbëlsirat dhe nuk mund t’i rezistoni kurrë një gostie të ëmbël në baza ditore, jini të sigurt se nuk jeni vetëm. Megjithatë, ju e dini shumë mirë se konsumimi i sheqerit mund të dëmtojë shëndetin tonë të përgjithshëm.

Prerja e sheqernave të shtuara, qoftë edhe për një muaj, mund të duket e vështirë në fillim, por përfitimet mund t’ia vlejnë. Nga rreziku i reduktuar i diabetit deri te shëndeti më i mirë i zorrëve dhe më pak stres, lexoni për rezultatet e pabesueshme të ndërprerjes së sheqerit për 30 ditë.

Ëmbëlsirat e ndryshme

“Ndërsa sheqeri është një burim energjie, lloji i burimit (ose cilësia) është gjëja më e rëndësishme,” shpjegon për eatthis.com Allison Tallman, një dietologe në Sporting Smiles, duke vënë në dukje se sheqeri i rafinuar, siç janë ato që gjenden në ushqimet e përpunuara, biskota, patate të skuqura dhe ëmbëlsira, mund t’ju bëjnë të ndiheni të plogësht dhe letargjik.

“Duke hequr dorë nga këto ushqime, duke përfshirë sheqerin, është e mundur të rrisim energjinë tonë dhe të ndihemi më mirë se kurrë”, shton ajo.

Pra, nëse keni provuar të hani pa sheqer për një muaj të tërë, shanset janë që ndoshta do të ndjeni një rritje natyrale në nivelet tuaja të energjisë.

Më pak depresion dhe ankth

Heqja dorë nga sheqeri i shtuar për një muaj jo vetëm që ka efekte pozitive në trupin tonë, por edhe në mendjen tonë. Për shembull, sipas një studimi, një konsum më i lartë i sheqerit në dietë lidhet me një rrezik më të lartë të depresionit.

Një studim i veçantë i vitit 2019 zbuloi gjithashtu se një dietë me sheqer të lartë mund të shkaktojë ndryshime neurobiologjike në funksionin e trurit, gjendje të ndryshuara emocionale dhe ankth.

Lëkurë më e mirë

Një studim i kohëve të fundit në Francë shqyrtoi më shumë se 24,000 të rritur për të parë nëse zakonet e të ngrënit kishin ndonjë efekt nëse një person kishte apo jo akne. Ajo që studiuesit zbuluan ishte se një dietë e mbushur me sheqer, yndyrë dhe produkte shtazore lidhej me të vërtetë me një rritje të akneve tek të rriturit. Pra, ndërprerja e sheqerit për një muaj mund të jetë e dobishme për pastrimin e lëkurës tuaj. /albeu.com