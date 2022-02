Perëndimi e ka seriozisht, vjen “bomba” tjetër për ekonominë ruse

Shell tha të hënën se planifikon të largohet nga partneriteti i saj i kapitalit me gjigantin shtetëror rus të energjisë Gazprom, pas pushtimit rus të Ukrainës.

Sipas një deklarate, Shell synon të largohet nga sipërmarrjet e saj të përbashkëta me Gazprom dhe subjektet e lidhura, duke përfshirë 27.5% të aksioneve të saj në objektin e gazit natyror të lëngshëm Sakhalin-II, 50% të aksioneve të saj në Salym Petroleum Development dhe sipërmarrjen energjetike Gydan. Kompania do të mbyll gjithashtu përfshirjen e saj në projektin e gazsjellësit Nord Stream 2 , shtohet në deklaratë.

“Jemi të tronditur nga humbja e jetëve në Ukrainë, si rezultat i një akti të pakuptimtë të agresionit ushtarak që kërcënon sigurinë evropiane,” tha shefi ekzekutiv i Shell, Ben van Beurden.

“Vendimi ynë për t’u larguar është një, dhe e marrim me bindje,” tha ai.

” Në diskutime me qeveritë anembanë botës, ne do të punojmë gjithashtu përmes implikimeve të detajuara të biznesit, duke përfshirë rëndësinë e furnizimeve të sigurta të energjisë në Evropë dhe tregje të tjera, në përputhje me sanksionet përkatëse.”

Në fund të vitit 2021, Shell kishte rreth 3 miliardë dollarë aktive afatgjata në këto sipërmarrje në Rusi, sipas kompanisë.

“Ne presim që vendimi për të filluar procesin e daljes nga sipërmarrjet e përbashkëta me Gazprom dhe subjektet e lidhura me to do të ndikojë në vlerën kontabël të aktiveve të Shell në Rusi dhe do të çojë në zhvlerësime,” tha Shell në deklaratë.