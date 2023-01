Përbërësi sekret për picat që bëni në shtëpi

Është bukur të porosisni pica, por edhe më bukur dhe më lirë ta bëni vetë në shtëpi, veçanërisht në fundjavë.

Ka shumë receta të ndryshme si për brumin ashtu edhe për salcën. Megjithatë, ekziston një truk për të cilin jo shumë njerëz e dinë dhe do të nxjerrë në pah shijen në brumin tuaj dhe gjithashtu do ta bëjë atë më krokant.

Sekreti është djathi parmixhano i grirë, të cilin do ta vendosni në brumë kur ta bëni. Nuk ka nevojë për një sasi të madhe. Përveç shijes shtesë që do t’i shtojë picës, parmixhani do të japë një strukturë më të trashë dhe brumi do të bëhet edhe më i freskët. Provojeni dhe do të habiteni! /albue.com