Për t’u dobësuar shpejt, hidhuni vezëve vetëm këtë përbërës

Për mëngjesin tuaj, vezët janë zgjedhja më e shëndetshme dhe më ekonomike njëkohësisht.

Nuk kushtojnë shumë para, ndërkohë që përmbajnë një dozë të mirë proteinash.

Më mirë se të konsumoni një sanduiç të gatshëm, përgatisni vezë, fare lehtë dhe shpejt. Ato janë gjithashtu të pasura me yndyrna të mira, aminoacide dhe vitamina, çka shërbejnë si stimulantë të shkëlqyer për ta nxitur metabolizmin të veprojë më shpejt.

E gjitha kjo përkthehet në kile më pak dhe në një formë fizike shumë më të mirë. Por krahas vezëve, ekziston edhe një përbërës tjetër të cilët kur ndërthuren bashkë bëjnë mrekulli. Bëhet fjalë për piperin e kuq.

Nëse ju shtoni vezëve pak piper në mëngjes do të mund ta mbani nën kontroll oreksin tuaj (do të ndiheni shumë shpejt të ngopura) të përshpejtoni metabolizmin si dhe të digjni kalori. Një studim i 2003- it doli në përfundimin se ky piper nis ta rrisë shpejtësinë e metabolizmit fill 30 minuta pasi e ke konsumuar.

Humbja e kileve do të vijë edhe si pasojë e të qenit pak pikant, gjë që do të rrisë temperaturën e trupit dhe bashkë me to do të shkrijë ca kalori të mira./albeu.com