Për të apasionuarit e kinetatografisë, 10 filmat që duhet t’i shihni patjetër në 2023

Në botën e kinemasë, parashikimi i një filmi mund të jetë po aq i rëndësishëm sa produkti përfundimtar.

Që nga momenti i shpalljes së një projekti, fansat dhe kritikët fillojnë të spekulojnë se si do të jetë dhe nëse do t’i përmbushë pritshmëritë.

Në vitin 2023, disa filma të shquar si ” Creed III” dhe ” John Wick: Kapitulli 4″ tashmë janë shfaqur dhe të tjerë priten, duke krijuar “zhurmë” shumë kohë përpara datës së tyre të publikimit.

Këtu janë 10 nga filmat më të pritur që do të shfaqen deri në fund të vitit.

1. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Data e publikimit: 4 maj)

Gjashtë vjet pas kapitullit të 2-të të aventurës komike të Marvel dhe ndërkohë që ka ndërhyrë një “Avengers Endgame” e mrekullueshme, heronjtë e “Guardians of the Galaxy” kthehen nën drejtimin e James Gunn.

2.Indiana Jones and the Dial of Destiny (Data e publikimit: 30 qershor)

Arkeologu më i famshëm i botës kinematografike vjen për të marrë përsëri kamxhikun dhe për t’u kthyer në aksion aktiv 15 vite të plota pas ” Mbretërisë së Kafkës së Kristaltë”, por këtë herë pa Steven Spielberg në karrigen e regjisorit.

80-vjeçari Harrison Ford ripërsërit rolin e tij të njohur në filmin e 5-të të serisë, së bashku me Phoebe Waller-Bridge dhe Antonio Banderas.

3.Mission: Impossible – Dead Reckoning – Pjesa e parë (Data e publikimit: 14 korrik)

Një tjetër aktor veteran i kthehet asaj që bën më së miri. Arsyeja për njeriun që shkon përtej kufijve fizikë me çdo film të tij, Tom Cruise, i cili vazhdon të lulëzojë dinamikën e suksesshme si kurrë më parë rikthehet me “Mission Impossible”.

4.Oppenheimer (Data e publikimit: 21 korrik)

Një nga filmat më të vlerësuar nga kritikët e vitit, pasi miliona fansa të Christopher Nolan e kanë pritur me padurim filmin e ri të regjisorit të madh që kur u shpall. Historia ndjek fizikanin amerikan J. Robert Oppenheimer dhe roli i tij në krijimin e bombës atomike.

Një epikë për një nga shkencëtarët më të famshëm në botë dhe një nga faqet më të rëndësishme në historinë e njerëzimit. Luajnë Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr.

5.Barbie (Data e publikimit: 21 korrik)

Regjisorja e “Lady Bird” dhe “Little Women” Greta Gerwig merr përsipër detyrën e transformimit të lodrës më të famshme të fëmijëve në botë në një film bashkëkohor live-action. Komploti është si më poshtë: “Të jetosh në Barbie Land është të jesh një krijesë e përsosur në një botë të përsosur.”

Protagonistë janë Margot Robbie dhe Ryan Gosling.

6.My Big Fat Greek Wedding 3 (Data e publikimit: 8 shtator)

Suksesi i madh i “Dasma greke” dhe vazhdimi i tij janë të njohura. Nia Vardalos, skenariste dhe protagoniste e dy të parëve, merr edhe rolin e regjisores në filmin e tretë të serialit, i xhiruar gjithashtu në Greqi. I gjithë kasti rikthehet për aventurat më të reja të familjes “Portokalli”.

7.Dune: Pjesa 2 (data e publikimit: 3 nëntor)

Pas valës që bëri “Dune” e parë dhe që kur regjisori Denis Villeneuve kishte parashikuar ndarjen e librit të famshëm me të njëjtin emër të Frank Herbert në më shumë se një film, në fund të viti vjen vazhdimi i shumëpritur. Komploti fillon aty ku mbeti filmi i parë: Paul Atreides, i cili është aleat me Chanin dhe Fremen, kërkon hakmarrje kundër komplotistëve që shkatërruan familjen e tij. Ai duket se është përballur me një dilemë midis dashurisë së jetës së tij dhe fatit të universit, ndërsa përpiqet të parandalojë një të ardhme të tmerrshme që vetëm ai mund ta parashikojë. Luajnë Timothée Salame, Zendaya, Austin Butler, Dave Bautista, Florence Pugh, Javier Bardem.

8.Lojërat e urisë: Balada e zogjve këngëtarë dhe gjarpërinjve (Data e publikimit: 17 nëntor)

Të gjitha episodet e “4 lojërat e urisë” lanë gjurmë në kinemanë e viteve 2010 në një mënyrë apo në një tjetër. Nga njëra anë, të ardhurat e tyre në mbarë botën arritën në 2.9 miliardë, nga ana tjetër, ata e ngritën Jennifer Lawrencen relativisht të panjohur në atë kohë në majat e yjeve të Hollivudit dhe e vendosën atë si një nga emrat më të mëdhenj të brezit të saj (madje fitoi një Oscar me “Udhëzues për optimizëm” në 2012).

9.Wonka (Data e publikimit: 15 dhjetor)

“Wonka” ndjek të njëjtën linjë , pasi angazhon aktorin më të njohur të gjeneratës së tij, Timothée Salamet, për të portretizuar historinë e origjinës së Willy Wonka, çokollatë-bërësit të famshëm nga filmi Charlie i Tim Burton dhe Fabrika e Çokollatës (2005). Gjithashtu luajnë Olivia Colman, Rowan Atkinson dhe Sally Hawkins.

10.Aquaman and the Lost Kingdom (Data e publikimit: 25 dhjetor)

Nuk është thënë shumë për vazhdimin e Aquaman (2018)

për momentin , pasi komploti mbetet një sekret i ruajtur nga afër. Mirëpo, prej disa kohësh dihet se rolin e heroit qendror vazhdon ta mbajë tashmë i krijuari Jason Momoa, i shoqëruar nga Ben Affleck, Patrick Wilson dhe ndoshta Amber Heard.

/Albeu.com/