“Për ne je fitues”, Luizi surprizohet brenda shtëpisë nga njerëzit e dashur

Luizi është surprizuar mbrëmjen e sotme brenda shtëpisë së Big Brother. Filimisht ishte motra dhe 3 mbesat e tij që i kishin dërguar një mesazh nga SHBA ku jetojnë. Ato i shprehën mbështetjen e tyre Luizit dhe e inkurajuan që të vijojë lojën.

Më pas në dhomën e surprirave, e priste kunati i tij, burri i motrës.

Ashtu siç u pa marrëdhënia e Luizit me Sokolin ishte e veçantë. Ky i fundit kishte ardhur posaçërisht nga SHBA për të suprizuar kunatin e tij.

“Për ne je fitues dhe kemi shumë të kënaqëur me atë që po jep”, i tha ai.

Nga ana tjetër, Luizi me nota humori iu përgjigj: Me këtë që më the ti nuk e di se çfarë i ke bërë banorëve./Albeu.com/.