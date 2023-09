Për këto shenja të horoskopit vetmia merr fund në tetor

Nëse i përkisni një prej shenjave të përmendura më poshtë, mund të ndaloni së qeni vetëm. Tetori mban momente të shkëlqyera në lidhjet tuaja të dashurisë dhe me shumë mundësi do t’ju ndihmojë të gjeni partnerin tuaj, të cilin ose e dëshironit prej kohësh ose do ta takoni gjatë muajit.

Pra, lexoni pak më poshtë dhe shikoni nëse jeni një nga ata me fat që do të shihni dashurinë duke trokitur në derën e tyre.

PESHQIT

Në datën 9, Afërdita kalon në shtëpinë tuaj të marrëdhënieve, popullariteti juaj do të rritet, e po kështu edhe zgjedhjet tuaja, ndaj në tetor një njohje e re ndoshta do të zhvillohet në një lidhje. Në fakt, kundërshtimi i saj ndaj Saturnit në datën 10 mund të theksojë nevojën tuaj për të krijuar një lidhje që do të zgjasë me kalimin e kohës dhe më gjerë. Trinat e favorshme të Diellit dhe Saturnit tuaj me Marsin, Mërkurin dhe Diellin në Akrep do t’ju drejtojnë në drejtimin e duhur dhe ndoshta do t’ju sjellin persona që do t’i shërbejnë këtij qëllimi.

DEMI

Afërdita, e cila do të kalojë në datën 9, në shtëpinë tuaj të 5-të të dashurisë, do të sigurohet që ju të luani rolin kryesor në mënyrë romantike në tetor, ndaj nëse kërkoni të gjeni atë që ju përshtatet për një lidhje, shanset do të jenë rritur. Do të kaloni shumë mirë, do të tërhiqeni fort nga seksi i kundërt dhe ai që do ju do t’ju tregojë dhe do të përpiqet t’ju mbajë pranë tij për gjithë jetën. Rreth eklipsit të Hënës së Plotë në datën 28, mund të ketë zhvillime të stuhishme dhe mund ta gjeni veten në çift.

LUANI

E fundit në listë, me Venusin nga data 9 në shtëpinë e dytë, e cila do të sjellë fat dhe mundësi për një jetë të re, siguri financiare dhe emocionale dhe vetëdije për atë që dëshironi dhe si ta arrini atë. E sigurt është se mjaftojnë shanset që të rrisni njohjet, të flirtoni dhe të flirtoheni, sidomos rreth datës 22, kur do të bëjë një trevë me Jupiterin në Demi, ku pritet të ketë interes të fortë nga e kundërta dhe tundime të cilave nuk do të mund t’u rezistoni.