“Për fatin e Ervis Martinajt di gjithçka një grua brenda PS”, çfarë po sinjalizon Berisha

Kreu i PD-së Sali Berisha, përmes një postimi në Facebook, k postuar mesazhin e qytetarit digjital, i cili thotë se për fatin e të shumëkërkuarit të drejtësisë, di gjithçka një grua socialiste. Sipas mesazhit që ka ndarë Berisha, Prokuroria disponon pamjet ku shihet Ervis Martinaj duke hyrë në pallatin ku ajo banon.

“Per fatin e Ervis Martinajt di gjithçka nje femer e partise se krimit!

Policia dhe prokuroria e partise fshehin rolin e femres se partise.

Qytetari dixhital ka pyetje direkte per Edi Ramen dhe rolin e tij ne zhdukjen e Ervis Martinit. sb

“Pershendetje Zoti Berisha! Jam kurioz me dit pse policia e rames nuk e nxjerr qe dy ditet e fundit para se me u zhduk Ervis martinaj ka qen i strehuar te nje femer socialiste qe punon te bashkia lali erit e cila quhet…Policia e di shum mir dhe ka mar deshmin e ksaj femre por pse nuk e nxjerrin sepse deri ne momentin qe ka taku shijaksit ka qen me kte femer me vete e ka derguar kjo nga shpia e vet ne shijak

Prokuroria ka edhe videot ku shihet ervis martinaj duke hyr ne pallatin ku jetonte kjo femer dhe kan edhe videot qe del nga apartamenti diten e zhdukjes me kte femer dhe hipen ne makinen e ksaj

Pse se nxjerr policia dhe edi ket fakt dhe videot kur del nga shoia ksaj dy ditet e fundit

Apo edvini do te mbroj gocat e partis vet dhe mos te zbulojet qe e ka eliminu vet ai ervisin””, shkruan Berisha./albeu.com