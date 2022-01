Për çfarë do të diskutojnë? Lulzim Basha mbledh kryesinë në orën 18:30

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, sot në orën 18:30 do të mbledhë kryesinë e partisë.

Lajmi është bërë i ditur nga Sekretari i Përgjithshëm, Gazment Bardhi.

Në takim do të diskutohet për situatën e krijuar pas dhunës gjatë protestës së 8 janarit, të organizuar nga Berisha.

“Te nderuar anëtarë të Kryesisë,

Sot në orën 18:30, me kërkesë të Kryetarit të Partisë, do të mblidhet Kryesia e Partisë, me rend dite “Diskutim mbi situatën e krijuar pas dhunës së paprecedent ndaj të gjithe anëtarëve të organeve të Partisë dhe selisë së PD gjatë protestës së 8 Janarit”.

Sekretari i Përgjithshëm, Gazment Bardhi”, përfundon njoftimi./albeu.com/