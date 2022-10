Pendarovski: Këshilla ime është të mos shpejtohet me ndryshimet kushtetuese

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski konsideron se nuk duhet të nxitohet në procesin e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në preambulën e Kushtetutës pasi ka edhe 14 muaj deri në përfundimin e procesit të shqyrtimit.

Deri atëherë, thotë ai, mund të zbulojmë dhe rregullojmë diçka për reformat e nevojshme dhe kur ky proces të jetë drejt fundit, atëherë të shohim nëse kemi shumicën e nevojshme prej dy të tretave.

“Për mendimin tim, është thelbësore në atë proces që të mos shkojmë me kokë pa menduar se ku mund të godasim. Nuk do të doja të shihja procese të ngjashme me miratimin e marrëveshjes së Prespës, as rastësisht, as si qytetar, as si president. Këshilla ime për Qeverinë dhe publikun është që të procedohet me një plan dhe të mos e ngutet procesin”.

“Kemi 14 muaj skrining. Nuk mendoj se duhet të jetë prioriteti absolut numër një politik. Kemi kaq shumë reforma me skrining për t’i zbuluar dhe korrigjuar dhe kur të vijë koha për të përfunduar atë proces, do ta pyesim Kuvendin nëse tani kemi dy të tretat e shumicës”, thotë presidenti Pendarovski.

Ai beson se pretendimet e opozitës se do të luftojnë për një kornizë të re negociuese, apo për anulimin e Marrëveshjes së Prespës janë qesharake.

“Është një histori për fëmijët e vegjël. Ne do të negociojmë Marrëveshjen e Prespës apo kornizë të re. Nga ajo pak që di për marrëdhëniet dhe negociatat ndërkombëtare dhe ka pasur shumë nga Marrëveshja Kornizë e vitit 2001, pohoj se është e pamundur. Është e mundur vetëm nëse vendi quhet SHBA, Francë, Gjermani, Kinë, Rusi…, tha presidenti Pendarovski.

Ai theksoi se në lidhje me propozimin francez, ka një anketë të re për mbështetjen e qytetarëve të Maqedonisë, e cila, sipas tij, shënon rënie mjaft të madhe të atyre që janë kundër./zhurnal