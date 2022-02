Pendarovski i shqetësuar, Putin gëzon respekt te një pjesë e madhe e qytetarëve

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka shprehur shqetësimin për reputacionin e lartë që gëzon presidenti rus Vladimir Putin në vend.

Në një intervistë me Utrinski Brifing, ai tha se “nuk ka asnjë justifikim për atë që po bën Putin”.

“Në Maqedoni do të ketë një shtrëngim të radhëve para asaj që vlerësohet si rrezik dhe rrezik i përbashkët, ashtu si në NATO dhe BE. Sepse kjo është sjellje e pacivilizuar. “Nuk ka asnjë justifikim për atë që Putini po bën dhe thotë se Ukraina ka një regjim profashist, të udhëhequr nga një hebre”, tha Pendarovski.

Pendarovski thotë se nuk ka dyshim për orientimin politik perëndimor të partive politike. Por te qytetarët shifrat flasin ndryshe. Ai shton se në zgjedhjet e ardhshme do të duhet llogaritur dhe përshtatur programi politik dhe fjalimi.

“Është e padiskutueshme se populli maqedonas ka simpati për Rusinë për shkak të fesë, gjuhëve dhe etnisë sllave. Ajo që më shqetëson është se në kuptimin politik, maqedonasit etnikë po kthehen në pikëpamjet politike të Rusisë. Është veçanërisht shqetësues fakti që mbi 40 për qind e opinionit mendon se BE-ja është alternativë për Unionin Euroaziatik dhe disa nga palët janë mbizotëruese për këtë opsion që mund të shkaktojë probleme për proceset e ardhshme, tha Pendarovski./ina