Pavarësisht kritikave, Biden do të takohet me Princin Mohammed bin Salman

Presidenti amerikan Joe Biden do të udhëtojë në Arabinë Saudite të premten përpara samitit të tij të diskutueshëm me sundimtarin e vendit, Princin e Kurorës Mohammed bin Salman.

Biden do të takohet me princin dhe babain e tij, mbretin Salman. Dy vite më parë, ai ishte zotuar ta bënte Arabinë Saudite një “paria” për vrasjen e shkrimtarit Jamal Khashoggi në vitin 2018 nga agjentët sauditë. Princi ka mohuar përfshirjen, por inteligjenca amerikane arriti në përfundimin se ai e miratoi atë, raporton BBC.

Temat e diskutimit për liderët do të përfshijnë furnizimin me energji, të drejtat e njeriut dhe bashkëpunimin e sigurisë. Arabia Saudite është prodhuesi më i madh i naftës në botë dhe përpjekja për rivendosjen e marrëdhënieve pason një rritje të çmimeve të naftës, e nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë. SHBA pritet të shtyjë zyrtarët sauditë që të angazhohen për rritjen e prodhimit.

Ditën e enjte, Arabia Saudite njoftoi se do të hapë hapësirën e saj ajrore për fluturimet komerciale izraelite, ky vendim ishte një vendim i mirëpritur nga SHBA. Ajo do jet e hapur hapur për të gjithë transportuesit që plotësojnë kërkesat e saj për fluturime mbi fluturime dhe do të hapë rrugën për më shumë fluturime drejt dhe nga Izraeli. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan tha se kjo “hap rrugën për një rajon më të integruar, të qëndrueshëm dhe të sigurt të Lindjes së Mesme”.

Presidenti Biden do të bëhet presidenti i parë amerikan që do të fluturojë drejtpërdrejt në Arabinë Saudite nga Tel Avivi, gjë që shihet si një shenjë e vogël por domethënëse e pranimit në rritje të Izraelit nga Riadi pas dekadash bojkoti në solidaritet me palestinezët. Takimi ka zemëruar disa nga Partia Demokratike e vetë presidentit amerikan, të cilët duan që ai të përdorë samitin për të sfiduar Arabinë Saudite në lidhje me të drejtat e njeriut.

Të premten në mbrëmje, Biden do të mbërrijë në qytetin saudit të Jeddah, ku do të takohet me Princin Mohammed për herë të parë që nga marrja e detyrës. Deri më tani, 79-vjeçari ka këmbëngulur të flasë me Mbretin Salman, për të cilin zyrtarët amerikanë thonë se është homologu i drejtpërdrejtë i Biden. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë kanë refuzuar të thonë nëse Biden do të ngrejë çështjen e vrasjes së Khashoggi, i cili ishte një kolumnist i Washington Post dhe jetonte në SHBA. Ata gjithashtu nuk pranuan të thonë nëse dyshja do të shtrëngonte duart.