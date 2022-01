Pastron mushkëritë për 3 ditë dhe lufton astmën e kollën, kjo është receta “magjike” për shëndetin

Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumoninë, mund të jeni i sigurt se keni gjetur një të shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër në shtëpi që trajton me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes.

Në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken të përqendruara. Dhe kjo është ajo që e bën atë një anti-inflamator dhe antiviral të fuqishëm natyral, i cili punon në mënyrë efektive kundër kollës, g lbazës, ngjirjes së zërit, problemeve të fytit dhe gjithashtu mund të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe pneumonisë.

Prisni qepën në feta. Vendosni këto feta në një tenxhere të madhe, duke rregulluar: një fetë qepë, një shtresë sheqeri kafe, një fetë tjetër qepë, një fetë tjetër sheqer kafe dhe kështu me radhë, duke përfunduar me një shtresë sheqeri.

Mbuloni tenxheren për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lëreni të qëndrojë brenda natës. Ditën tjetër, ju do të gjeni gotën me një lëng me ngjyrë mjalti dhe ky lëng është shurupi. Doza është një lugë çaji shurup çdo 3 orë.