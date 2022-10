Pastrojnë organizmin, forcojnë imunitetin dhe rigjenerojnë mëlçinë, 10 mbrojtësit e shëndetit

Ju prezantojmë ushqimet që do t’ju ndihmojnë për të pastruar dhe rigjeneruar mëlçinë, si dhe për të rivendosur funksionimin e saj të shëndetshëm.

1. Mollët

Mollët janë të pasura me pektinë, e cila e ndihmon organizmin të pastrohet dhe të çlirojë toksinat nga trakti tretës.

2. Çaji i gjelbër

Çaji i gjelbër ndihmon në largimin e toksinave dhe yndyrave të depozituara nga trupi dhe rrit hidratimin e trupit.

3. Avokado

Avokadoja është e pasur me përbërës të rëndësishëm që luajnë rol kyç në reduktimin e dëmtimit të mëlçisë.

4. Hudhra

Hudhra aktivizon enzimat në mëlçi dhe ndihmon në eliminimin e toksinave nga i gjithë trupi.

5. Grejpfruti

Grejpfruti është një burim i mirë i vitaminës C, antioksidantëve dhe pektinës.

6. Perimet e gjelbra

Perimet e gjelbra nxisin krijimin dhe rrjedhjen normale të lëngut biliar, i cili ndihmon në largimin e materialeve të mbetura dhe kolesterolit të tepërt nga organizmi.

7. Limoni

Limoni pastron mëlçinë dhe është plot me antioksidantë. Rekomandojmë të filloni mëngjesin me një gotë ujë të vakët me lëngun e gjysmë limoni. Në këtë mënyrë pastroni dhe shpejtoni të gjithë metabolizmin.

8. Qepa

Qepët janë të pasura me alicinë dhe ndihmojnë në largimin e toksinave nga mëlçia dhe trakti tretës.

9. Panxhari

Panxhari është i pasur me beta karoten dhe flavonoide bimore, të cilat ndihmojnë në stimulimin dhe përmirësimin e funksioneve të mëlçisë.

10. Arrat

Arrat janë të pasura me acide omega 3 yndyrore, aminoacide arginine dhe glutation, të cilat mbështesin funksionimin normal të mëlçisë.