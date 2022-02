Ish-ministri Brendshëm Saimir Tahiri është dënuar me 5 vite burg, por me gjykim të shkurtuar dënimi do t’i ulet në 3.4 vite burgim.

Pasi gjykata e shpalli fajtor, Tahiri ka nxituar që në sallën e gjyqit të zhvillojë një telefonatë. Ish-ministri shihet teksa flet në telefon, ndërsa nuk pranoi që të bëjë asnjë koment për gazetarët.