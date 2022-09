Pas Shqipërisë sulm kibernetik edhe një tjetër vendi të NATO-s, vidhen qindra dokumente sekrete

Departamenti i Mbrojtjes i qeverisë portugeze thuhet se ka qenë objekt i një shkeljeje ‘të rëndësishme’ të të dhënave që përfshin vjedhjen e dokumenteve të NATO-s.

Sipas Diario de Noticias, “qindra” dokumente dërguar zyrtarëve të Portugalisë nga NATO janë gjetur për shitje në faqet e errëta të rrjetit dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura (EMGFA), departamenti që u sulmua, u zbulua vetëm pasi inteligjenca amerikane informoi ata të zbulimit të tyre.

SHBA pati kontakt të drejtpërdrejtë me kryeministrin e Portugalisë Antonio Costa në gusht, duke e informuar atë për dokumentet e NATO-s që gjeti për shitje në internet, që raportoi për herë të parë historinë.

IT Pro ka kontaktuar EMGFA dhe NATO për konfirmimin e raporteve dhe detaje të mëtejshme, por asnjëra nga organizatat nuk u përgjigj. Burimet thanë se EMGFA ka kryer një auditim gjithëpërfshirës të sistemeve të saj të IT dhe ka identifikuar kompjuterët nga të cilët janë vjedhur dokumentet e NATO-s.

Departamenti arriti në përfundimin se rregullat rreth transmetimit të sigurt të dokumenteve të klasifikuara ishin thyer. Kanalet e pasigurta janë përdorur për të marrë dhe përcjellë dokumentet kur duhet të ishte përdorur Sistemi i Integruar i Komunikimeve Ushtarake (SICOM), thuhet në raport.

Kujtojmë se Shqipëria vendosi ngrirjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin. Vendimi u bë me dije nga Kryeministri Edi Rama, i cili konfirmoi me zë e figurë që Irani ka sulmuar të dhënat e shtetit shqiptar. Ai i dha 24 orë kohë trupës diplomatike të Ambasadës së Iranit që të largohet nga vendi ynë. Sipas Ramës, Irani kishte kontraktuar 4 grupe për të kryer sulmin kibernetik ndaj Shqipërisë, ngjarje e ndodhur gjatë muajit korrik, ku shërbimet online dhe faqet qeveritare u mbyllën përkohësisht.