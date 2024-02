Pas protestës së 20 Shkurtit, a ndiheni moralisht kryetar i PD-së? Si përgjigjet Basha

Kryetari i PD Lulzim Basha, ka komentuar protestën e 20 shkurtit, ku dukej më shumë e drejtuar kundër PD, se kundër opozitës.

I pyetur nga gazetarët, nëse e ndjente apo jo vetën kryetar të Partisë Demokratike, ai tha se rruga e vetme është të përballeni me qeverinë dhe jo “të mbajnë th*ka me h*lm ndaj njëri- tjetrit”.

“Nëse protestën e kanë bërë kundër qeverisë shumë mirë. Ata e bënë sikur e kishin drejtuar kundër PD.

Rruga e vetme që të përballemi me qeverinë është të përballemi me të jo të mbajmë në shpinë th*kat me h*lm për njëri- tjetrin”, tha Basha.