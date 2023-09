Pas Olta Gixharit, konfirmohet anëtarja tjetër e jurisë së “Dancing With The Stars”

Gjatë ditës së sotme u konfirmua se, një nga vajzat më të përfolura të ekranit për shkak të natyrës ekspresive, humorit dhe ngacmimeve, Olta Gixhari do të jetë pjesë e jurisë së “Dancing With The Stars”. Rikujtojmë se, Ilir Shaqiri do të jetë kryetari i jurisë i cili do t’i vlerësojë ata për kërcimin, dhe siç thotë Iliri, do të ndajë emocionet e kërcimit nga teknika.

E tani erdhi radha të konfirmohet edhe anëtarja tjetër e këtij spektali. Ajo shquhet për profesionalitetin e saj, natyrën kërkuese dhe kritike.

Lori Bala ishte pjesë e kastit të balerinëve në sezonin e parë të DWTS dhe më e spikatura, duke marrë kështu ftesën live në gjysmëfinale për të qënë pjesë e jurisë. A do vendosë ajo shumë dhjeta në #DWTS?!