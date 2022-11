Pas një takimi 12 orësh, Shakira dhe Pique arrijnë marrëveshjen se ku do të jetojnë fëmijët e tyre

Shakira do të transferohet në Miami vitin e ardhshëm së bashku me fëmijët, si pjesë e marrëveshjes së arritur me futbollistin dhe avokatët e tyre pas takimit 12-orësh. Pique vendosi dje të sakrifikonte për të mirën e fëmijëve, pra firmosi fundin e një negociate të mundimshme dhe të pafundme.

Milani dhe Sasha do të fillojnë sezonin e ardhshëm shkollor në shkollën që nëna e tyre tashmë ka gjetur për ta në Miami. Pas takimit, avokatët e ish-çiftit kanë konfirmuar për mediat se kanë arritur të arrijnë një marrëveshje me një deklaratë: “Të dyja palët janë të lumtura”, thanë ata.

Por ashtu, ata kanë sqaruar se në orët në vijim do të publikohet një deklaratë në të cilën do të shpjegohen të gjitha detajet e marrëveshjes. /h.ll/albeu.com