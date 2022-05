Pas dhënies me koncesion të portit të Vlorës qeveria miraton ndërtimin e portit të ri

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku njoftoi sot se qeveria ka miratuar kontratën e koncesionit PPP të portit të integruar të Vlorës.

“Miratimi i kontratës së koncesionit me partneritetin publik privat për Triportin e Vlorës. Do të jetë porti më i ri modern, i cili do jetë një port i integruar, pasi sot ka vetëm shërbimet e peshkimit”, tha Balluku.

Objektivi i qeverisë është që përmes PPP-së, Triportin në Vlorë ta kthejë në një port mallrash dhe peshkimi, ndërsa porti aktual të behet një port turistik, ashtu sikur parashikohet që të ndodhë në Durrës.