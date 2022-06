Pas dështimit të raundit të tretë për Presidentin, mblidhet sot Konferenca e Kryetarëve

Ditën e sotme mblidhet Konferenca e Kryetarëve.

Mësohet se mbledhja do të nisë në orën 14:00 dhe do të mbahet fill pas dështimit të raundit të tretë për emrin e presidentit të ri.

Kujtojmë se edhe në raundin e tretë, opozita nuk solli asnjë kandidaturë në atë që u përcaktua si shansi i fundit nga maxhoranca për të propozuar kandidat për Kreun e ri të Shtetit.

Në raundin e katërt maxhoranca ka paralajmëruar se do të jetë ajo që do të propozojë kandidatët për president që do të çohen më pas për votim në parlament.

Në raundin e katërt dhe të pestë zgjidhet President kandidati që siguron më shumë se gjysmën e votave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit, çka do të thotë se maxhoranca i ka votat.