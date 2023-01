Pas 30 vitesh në arrati, arrestohet bosi i bosëve Matteo Messina Denaro, karriera e “frikshme” në krye të mafias italiane

Bosi mafioz Matteo Messina Denaro u arrestua nga Carabinieri del Ros pas 30 vitesh në arrati.

Hetimi që çoi në arrestimin e bosit mafioz u koordinua nga prokurori i Palermos, Maurizio de Lucia dhe zëvendësprokurori Paolo Guido.

Matteo Messina Denaro u arrestua brenda klinikës private La Maddalena në Palermo. Ai kishte shkuar në klinikën private ku ra në pranga, “për t’iu nënshtruar terapisë”.

Djali i bosit të vjetër mafioz të Castelvetrano Ciccio, aleat historik i Korleonezëve të Totò Riina, Matteo Messina Denaro kishte qenë në arrati që nga vera e vitit 1993, kur në një letër që i kishte shkruar të dashurës së tij në atë kohë, Angela, pas Masakrat mafioze në Romë, Milano dhe Firence, paralajmëruan fillimin e jetës së tij si Scarlet Pimpernel.

“Do të dëgjoni për mua”, i shkruante ai, duke lënë të kuptohet se ishte i vetëdijshëm që menjëherë pas kësaj emri i tij do të lidhej me gjakderdhje të rëndë – ata do të më pikturojnë si një djall, por të gjitha janë gënjeshtra”.

Bosi mafioz u dënua me burgim të përjetshëm për dhjetëra vrasje, përfshirë atë të vogëlushit Giuseppe Di Matteo, djalit të mbytur dhe tretur në acid pas gati dy vitesh robëri, për masakrat e ’92, të cilat i kushtuan jetën gjyqtarëve Falcone dhe Borsellino, dhe për sulmet e vitit 1993 në Milano, Firence dhe Romë.

Messina Denaro ishte bosi i fundit i mafias me “lartësinë e parë” që ende kërkohej. Qindra oficerë të zbatimit të ligjit janë përfshirë në arrestimin e tij ndër vite. Një i arratisur rekord si ai i aleatët e tij besnikë Totò Riina, i cili u shpëtoi prangave për 23 vjet dhe Bernando Provenzano, i cili arriti të shmangte burgun për 38 vjet. /albeu.com