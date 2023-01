Parlamenti një “fushëbetejë”, PS kërkesë për përjashtim nga Kuvendi të 5 deputetëve të PD-së

Seanca e djeshme parlamentare u duk më shumë si një fushëbetejë për shkak të përplasjeve mes mazhorancës dhe opozitës.

Mazhoranca hodhi poshtë kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me çështjen e ish-agjentit të FBI-së të arrestuar, ndërsa Berisha së bashku me deputetët demokratë bllokuan Foltoren e Kuvendit.

Për këtë arsye nga socialistët është kërkuar përjashtimi me 10 ditë nga seancat plenare për 5 deputetë të PD-së.

Përjashtim është kërkuar për Sali Berishën, Flamur Nokën, Edmond Spahon, Belind Këliçin dhe Edi Palokën.

Kërkesa i është dërguar kryeparlamentares Lindita Nikolla nga deputetët socialistë Ismet Beqiraj, Petro Koçi, Denis Deliu, Arben Pëllumbi, Ermonela Felaj, Mimi Kodheli dhe Gerta Duraku./Albeu.com/