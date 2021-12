Parker Solar Probe bën histori, kalon në atmosferën e Diellit

Agjencia amerikane e hapësirës (NASA) po e quan moment historik kalimin për herë të parë të një anijeje kozmike nëpër atmosferën e jashtme të Diellit.

Kjo arritje u bë nga Parker Solar Probe, i cili u zhyt, për një kohë të shkurtër, në një rajon rreth yllit që shkencëtarët e quajnë korona.

Kjo ka ndodhur në prill, por analiza e të dhënave e ka konfirmuar tani.

Parker duhej t’i rezistonte nxehtësisë dhe rrezatimit intensiv, por mblodhi njohuri të reja se si funksionon Dielli.

Ky është një nga nga misionet më të guximshme të realizuara ndonjëherë nga NASA.

I nisur tre vjet më parë, qëllimi i tij është të bëjë kalime të përsëritura dhe gjithnjë e më të afërta të Diellit.

Anija kozmike lëviz me shpejtësi kolosale, me mbi 500,000 km/h (320,000 mph). Strategjia është të hyni shpejt dhe të dilni shpejt, duke bërë matje të mjedisit diellor me një grup instrumentesh të vendosura nga pas një mburoje të trashë nxehtësie./albeu.com