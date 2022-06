“Park the bus”, si të “parkojmë autobusin” në futboll

“Park the bus”, është kjo shprehje në mjedisin e futbollit që përshkruan fenomenin e taktikave totale mbrojtëse të futbollit.

Mund të duket e shëmtuar, mosrespektuese por padyshim një zgjidhje pragmatike. Siç kanë treguar Mourinho dhe shumë drejtues të tjerë, “autobusi” mund të jetë pjesë e arsenalit taktik të një ekipi që i ndihmon ata të fitojnë trofe, shkruan albeu.com.

“Sulmi fiton ndeshje, mbrojtja fiton tituj” Sir Alex Ferguson.

“Park the bus” është një shprehje futbollistike që do të thotë një mbrojtje shumë e thellë, detyra e së cilës është t’i heqë ekipit kundërshtar çdo mundësi sulmi. Zakonisht ky element taktik shoqërohet me një anë negative dhe përdoret nga skuadrat që duan të mbajnë pozicionin e liderit, të shënojnë në ndeshje ose të sigurojnë një barazim me një minimum gol, shkruan albeu.com.

Nuk do ta quaja kurrë një anë negative të lojës së futbollit. Kjo kërkon që lojtarët të durojnë një presion të jashtëzakonshëm duke ruajtur fokusin dhe pozicionin ndërsa luajnë rolin e tyre siç duhet. Kjo kërkon një strategji të mirëmenduar, përgatitje të shkëlqyer fizike dhe punë ekipore. Mbrojtja e mirë është edhe futbolli.

José Mourinho është merita për fillimin e përdorimit të kësaj shprehjeje, megjithatë, sipas Adam Herry nga The Athletic, autor i klisheve të futbollit, përdorimi i parë i kësaj shprehje në anglisht ishte në fakt një version tjetër, por që përcillte të njëjtën përmbajtje: “Si mund të ne themi në Portugali, ata vunë autobusin para portës.

Mourinho përdori një shprehje portugeze kur kritikoi lojën shumë mbrojtëse të Spurs në Stamford Bridge në shtator 2004, gjë që u siguroi atyre një barazim pa gola.

Ekziston këndvështrimi i mëposhtëm. Disa njerëzve thjesht nuk u pëlqen kjo me Mourinhon, Chelsea ka mbajtur 25 porta të paprekura dhe ka pranuar më pak gola (15) në një sezon të vetëm. Ky është tepër mbresëlënës dhe është një rekord që nuk do të thyhet kurrë.

Mourinho filloi ta përdorte gjerësisht këtë shprehje pas përballjes mes Interit dhe Barcelonës, e cila përfundoi në mënyrë pozitive për milanezët, me rezultatin e përgjithshëm 3-2, në rrugën drejt fitores në Champions League 2010. Më pas Mourinho e riformuloi pak shprehjen. Këtë herë Mourinho tha troç: “parko autobusin”, por si gjithmonë doli në një intervistë:

“Ne e fituam ndeshjen në Barcelonë, por të gjithë po flasin për fitoren e Barcelonës në Spanjë dhe se e parkuam autobusin para portës. Ne nuk e parkuam autobusin dhe e bëmë për arsyet e mëposhtme. Ndeshja e parë, ne shënuam tre herë dhe patëm dy gola avantazh, ndeshja përfundoi me 3-1, jo duke parkuar autobus, varkë apo aeroplan, por duke i shkatërruar plotësisht. Ne ishim më të shumtë në numër, arsyeja e parë. Ne fituam San Siro 3-1 arsyeja e dytë”.

Pra, nëse një skuadër është duke parkuar një autobus, një varkë apo një avion, kjo shprehje i referohet lojës së një skuadre që mbrohet shumë thellë, në mënyrë kompakte dhe rreth portës së saj dhe përpiqet të pengojë kundërshtarin të marrë qoftë edhe mundësinë më të vogël për të shënuar një. qëllimi. Kjo mënyrë loje konsiderohet negative dhe e mërzitshme, por mund të jetë shumë efektive. Pra, si e “parkojnë autobusin” ekipet?

Johan Cruyff, një herë duke dhënë një intervistë, bëri këto deklarata për të luajtur në mbrojtje: “Ajo që ka rëndësi në mbrojtje është hapësira. Nëse më duhet të mbroj një zonë të madhe, do të jem mbrojtësi më i keq, nëse më duhet të mbroj një zonë të vogël, atëherë Unë do të jem më i miri në këtë biznes”. Ky është parimi i “parkimit të autobusit”, bëni zonën që do të mbrohet, shënoni zonat, frenoni dëshirën tuaj për të shtypur në mënyrë që forma të jetë e qëndrueshme dhe privoni armikun nga mundësia për të gjetur hapësirë. Sa më afër njëri-tjetrit të jenë lojtarët e ekipit mbrojtës, aq më e lehtë është për ta bërë këtë.

“Parkimi i autobusit” funksionon në shumë formacione – 4-4-2 është veçanërisht i suksesshëm nëse një sulmues zbret, dhe 4-2-3-1 është po aq i mirë sa qendra e fushës në këto formacione mund të jetë plotësisht. e mbushur. Kur Interi humbi Thiago Motta-n në pjesën e parë për shkak të një shkarkimi kundër Barcelonës, formacioni i tij 4-2-3-1, i cili tashmë ishte mjaft mbrojtës në atë kohë, me Christian Chivu në të majtë, u kthye në 4. -5-0 me Wesley Sneijder “në avantazh”.

Anësorët u zmbrapsën për të mos lejuar që mbrojtësit e Barcelonës të ecnin përpara, në qendër Esteban Cambiasso dhe Chivu mbanin hapësirë ​​dhe vetëm herë pas here lëviznin drejt kundërshtarit, ndërsa Sneijder u përpoq të shtypte pak dhe ta mbante topin në një drejtim horizontal dhe jo vertikal. Ai synoi lojtarin më të thellë të Barcelonës, Sergio Busquets për të parandaluar pasimet e tij depërtuese dhe për të lejuar linjat mbrojtëse të Interit të ruajnë formën e tyre.

VIDEO ANALIZA E SHEMBULL “AUTOBUS PARKIMI”.

Chelsea u rreshtua kryesisht në formacionin 4-5-1, duke respektuar parimin e mbrojtjes zonale. Të gjithë lojtarët janë para topit, me përjashtim të presionit të rastit dhe të kujdesshëm të një lojtari. Anësorët zbresin. Një pozicion shumë kompakt në qendër që inkurajon lojtarin e Basrelonas, i cili është i lirë dhe luan topin, të kalojë topin në krah (për shkak të mungesës së ofertës në qendër të fushës midis rreshtave), ku vija e prekjes shërben si një tjetër mbrojtës. Ajo që Barcelona ka përdorur janë nëntë të rreme, sulmues, anësorë dhe gjithashtu driblime. Blloku i Chelseat ishte aq kompakt, edhe kur ishte stenografi, sa opsioni i vetëm i lojës së topit të Barcelonës ishte ta rrotullonte atë “rreth” zonës së penalltisë së aristokratëve.

Është e rëndësishme të theksohet se Interi nuk donte ta kishte topin. Nëse skuadra e Mourinhos do të kishte topin, mund t’i jepte Barcelonës një shans për t’i shtypur ata dhe për të sulmuar kundër një mbrojtjeje që ka humbur pozicionin dhe formën e saj. Siç tha Mourinho pas ndeshjes:

“Ne nuk donim ta kishim topin qëllimisht, sepse nëse Barcelona shtypte dhe merrte topin me sukses, lojtarët e ekipit tim, të cilët atëherë ishin jashtë pozicionit dhe ekspozuan hapësirën e tyre, do ta lejonin kundërshtarin të bënte një aksion shënimi. u tha lojtarëve se ne mund të lejojmë që topi të jetë në krahun e kundërshtarit, por në atë rast ne duhet ta mbajmë atë kompakt dhe të kontrollojmë hapësirën.”

Zinxhiri logjik i arsyetimit të Mourinhos duket si ky:

1. Skuadra që zotëron topin ka më shumë gjasa të gabon.

2. Kushdo që refuzon posedimin e topit zvogëlon mundësinë e gabimit.

3. Frika zotëron atë që zotëron topin.

4. Prandaj, skuadra që luan pa top ka një avantazh.

Ky është thelbi i “parkimit të autobusit”, jo duke u përpjekur për të fituar përsëri topin në mënyrë aktive, por duke krijuar një pengesë midis kundërshtarit dhe portës tuaj, duke u ulur thellë, duke ruajtur kompaktësinë dhe padepërtueshmërinë, “mbytni” lojtarët e kundërshtarit, duke i privuar ata nga hapësirë.

Dy grupe kompakte dhe të dendura me 4 lojtarë, të organizuar mirë dhe përshtatës (në varësi të situatës specifike) ndryshojnë strukturën, me qëllim që të mos ketë një hapësirë ​​të hapur që mund të përdoret nga armiku. Shtojini të gjitha lojërave të disiplinuara pozicionale siç bën me mjeshtëri Atletico Madrid mund të jetë jashtëzakonisht efektiv.

Unë mendoj se “e bukur” “e shëmtuar” (fjalët që përdoren ndonjëherë për të përshkruar “parkim autobusi” nga shumë të përfshirë në futboll mund të jenë shumë subjektive, veçanërisht kur bëhet fjalë për futbollin. Gjithsesi mendoj se “parkimi i autobusit” dhe kundersulmet e shpejta kanë krijuar shumë gola të bukur kohët e fundit.

Përkthimi i video materialit edukativ në lidhje me taktikat e futbollit nga kanali në YouTube Tifo-Football. /albeu.com/