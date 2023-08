Parcela me kanabis në mes të repartit ushtarak në Zall Herr, në pranga tre ushtarakë, nën hetim komandanti

Repartet ushtarake nuk i kanë shpëtuar kthimit në parcela kanabisi dhe një rast i tillë ka ndodhur në një repart ushtarak në Zall Herr të Tiranës.

Gjatë operacionit “Fokus” policia ka gjetur parcela me kanabis dhe si pasojë janë arrestuar tre ushtarakë dhe 4 janë vënë nën hetim, mes tyre edhe komandanti i repartit.

Policia zbuloi dhe asgjësoi 125 bimë në këtë repart.

Njoftimi:

Në vijim të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë për shpërdorim të detyrës, 3 punonjës të repartit ushtarak, shtetasit:

– Gramoz Mullai, 52 vjeç, me detyrë Shef Seksioni i Sigurisë;

– Rustem Koçi, 25 vjeç, me detyrë Specialist për Zbulimin;

– Gentian Zhurda, 45 vjeç, me detyrë Specialist Sigurie.

Gjithashtu u proceduan penalisht dhe 4 shtetas të tjerë:

– A. J., 41 vjeç, me detyrë Specialist Infrasktrukture;

– P. H., 52 vjeç, me detyrë Zv/Komandant toge;

– I. D., 47 vjeç, me detyrë magazinier;

– P. D., 57 vjeç, me detyrë Komandant Reparti.