Parashikon Britania e Madhe: Rusia do të dalë nga lufta më e dobët se sa ishte para pushtimit

Sekretari britanik i Mbrojtjes Ben Wallace ka thënë se Rusia do të dalë nga lufta e saj në Ukrainë më e dobët se sa ishte para pushtimit.

Duke folur me gazetarët në Uashington, ku ai u takua me Sekretarin e Mbrojtjes së SHBA-së, Lloyd Austin, Wallace tha se vetëm Vladimir Putin “mund ta dijë se ku do të jetë platforma e tij jashtë devijimit”.

“Ai duhet të pajtohet se në planin afatgjatë ai ka humbur. Çfarëdo që të ndodhë në Ukrainë, le të konsiderojmë se Rusia është një vend më i vogël tani se sa ishte para këtij pushtimi”, tha ai.

Wallace tha gjithashtu se ushtria ruse “është e lodhur” dhe mund të ketë vështirësi në rindërtimin e vetvetes mes sanksioneve të ashpra.

Përveç kësaj, Wallace tha se ai beson se Kina po bëhet gjithnjë e më e kujdesshme ndaj veprimeve të Rusisë, duke i parë ato si “të këqija për biznesin”.

“Ai është një mik mjaft i papërshtatshëm. Ju nuk shihni një mbështetje të plotë”./albeu.com