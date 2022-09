Parashikimi preçiz i Nostradamus: Mbretëresha Elizabeth II do të vdesë në moshën 96-vjeçare

Vdekja e mbretëreshës Elizabeth II në moshën 96-vjeçare u parashikua shekuj më parë nga astrologu francez Nostradamus, sipas një libri që ka dalë nga raftet që nga vdekja e saj më 8 shtator. NYPost shkruan se në vitin 1555, astrologu botoi “Les Propheties”, një libër me poezi të vështira për tu interpretuar, të quajtur katranë që mbështetësit pretendojnë se kanë parathënë një mori ngjarjesh katastrofike si luftërat botërore dhe sulmet e 11 shtatorit.

Një nga kuadratet e tij parashikoi moshën e saktë që monarku i ndjerë do të vdiste qindra vjet më vonë, sipas librit të Mario Reading të vitit 2005 “Nostradamus: The Complete Profecies for the Future”.

“Mbretëresha Elizabeth II do të vdesë, në moshën 96-vjeçare”, thuhet në parandjenjën, sipas ekspertit të Nostradamus.

Shitjet e librit të Reading kishin shpërthyer që kur Elizabeth vdiq. Më shumë se 8,000 kopje të librit u shitën që nga 17 shtatori, krahasuar me vetëm pesë kopje të shitura një javë para vdekjes së saj.