Përshëndetje nga SH.M.U!

Dita e shtunë pritet të jetë nën ndikim të masave ajrore relativisht të paqëndreueshme.

Moti prashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të cilat do të jenë më të përqëndruara në zonat malore të vendit. Në Alpe dhe lokalisht në verilindje e lindje të vendit vranësirat hera-herës do të pasohen nga reshje bore me intensitet të ulët. /albeu.com/