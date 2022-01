Kthjellime dhe vranësira të shpeshta, ja si do të jetë moti sot

Kjo javë do të sjellë ndryshueshmeri në situatën meteorologjike.

Dita e sotme do të ketë mot me kthjellime e vranësira deri të dendura të cilat do të pasohen nga reshje shiu e dëbore në zonat malore.

Më tej deri ditën e mërkurë do të mbizotërojë moti i kthjellët.

Në veri e verilindje ajo do të jetë e dendur. Era do të fryjë nga juglindja e veriu hera herës e vrullshme në bregdet e lugina. Valëzimi në dete i forcës 3-4 ballë.

Gjatë ditëve me temperatura të ulëta do të ketë ngrica të forta në akset rrugore.

Ju urojmë një javë të mbarë.