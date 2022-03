Parashikimi i motit për ditën e diel FOTO LAJM)

Përshëndetje nga SHMU!

Fundjava do të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme.

Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit, vranësirat pritet të jenë të pakta kalimtare. Era do të jetë nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1-8m/sek, e cila hera-herës në bregdet dhe përgjatë luginave fiton shpejtësi deri në 15m/sek. Valëzimi në dete i forcës 2-3ballë.

Në fushën termike pritet që temperaturat në vlerat minimale të pësojnë rënie ndërsa në mesditë për shkak të orëve me diell të pësojnë rritje.

