Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira në shtim, kryesisht në mesditë në zonat malore dhe kodrinore.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët në zonat malore.

Era do të jetë me drejtim verilindje-veriperëndim 1-8m/sek. Valëzimi i forcës në det do të jetë 1-2 ballë.