Parashikimi i motit për datën 6 maj 2022

Për ditën e nesërme vendi ynë do të ndikohet nga kushte ta paqnëdrueshme atmosferike si pasojë e masave ajrore të lagështa me origjinë jugperëndimore.

Moti parashikohet fillimisht me kthjellime e alternime vranësirash mesatare dhe hera-herës deri të dendura. Prej orëve të mesditës shtim vranësirash deri të dendura në të gjithë territorin. Reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe lokalisht deri mesatar në formën e shtrëngatave.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – verilindje me shpejtësi 1-5m/sek ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me shpejtësi deri në 6-8m/s.