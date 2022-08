Parashikimi i motit për datën 30 gusht 2022

Kjo javë parashikohet përgjithësisht me mot të paqendrueshëm por bregdeti do të ketë disa orë me diell. Gati çdo ditë, vranësirat në mesditë e pasdite do të pasohen nga reshje në pjesën më të madhe të vendit.

Në zonat malore, reshjet do të marrin karakter shtrëngatash, lokalisht shkarkesa elektrike. Era, do të fryjë jugperëndim e veriperëndim e lehtë e mesatare.

Gjatë shtrëngatave era përkohësisht e vrullshme. Ditën e martë do të ketë erë me rrahje në bregdet ndërsa valëzimi në dete i forcës 3 ballë.

Temperaturat do të pësojnë luhatjet si në tabelën më poshtë.