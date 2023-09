Ditën e martë dhe ditën e mërkurë moti parashikohe të jetë me alternime vranësirash dhe kthjellime. Përgjatë relieveve malore në mesditës në jug të vendit vranësirat do të pasohen nga reshje shiu me intensitet të ulët.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-jugperëndim me shpejtësi mesatare 1-8m/s ndërsa përgjatë bregdetit era fiton shpejtësi 12-14m/s.

Valëzimi në dete do të jetë i forcës 2-3 ballë./Albeu.com