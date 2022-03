Masat ajrore të qëndrueshme kanë përfshirë vendin tonë prej disa ditësh duke bërë që dhe ditën e premte të kemi dominim të kthjellimeve në pjesën më të madhe të ditës.

Por herë pas here do të ketë kalime vranësirash të cilat do të jenë më të fokusuara na zonat malore, pa sjellë reshje.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 1 gradë celsius deri ё 20 gradë./albeu.com