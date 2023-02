Parashikimi i motit për datën 22 shkurt 2023

Dita e mërkurë do të vijojë të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme.

Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare.

Në orët e mëngjesit përgjatë zonave luginore prezencë të mjegullës së dendur.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi me shpejtësi deri në 7m/sek duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jonë të jetë i ulët i forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen: në zona malore 1 deri 18°C, në zona e ulëta 2 deri 20°C, në zona bregdetare 6 deri 20°C./Albeu.com/