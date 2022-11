Të mërkurën, orët me diell do të jenë mbizotëruese në të gjithë territorin. Në mëngjes mjegulla e mjegullina do të jenë prezente në lugina. Era do të fryjë nga juglindja dhe veriperëndimi e lehtë. Në bregdet përkohësisht mesatare duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 4 deri 20°C

në zona e ulëta 8 deri 26°C

në zona bregdetare 12 deri 25°C.