Parashikimi i motit për datën 18 shtator 2023

Orët e paradites do të mbeten me kthjellime ne bregdet dhe zonat e ulëta, por me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta paraqiten zonat malore.

Pas mesditës, pritet që vranësirat të shfaqen në pjesën më të madhe të vendit, por nuk priten reshje në territor. Gjatë natës; vranësirat mbeten prezente po ashtu edhe lagështira e lartë në ajër do të rritet.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 34°C. Era do te fryjë e mesatare me shpejtesi deri në 38 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 2 ballë.