Parashikimi i motit për datën 17 korrik 2022

Deri në orët e mesditës pritet që kthjellimet të jenë mbizotëruese në të gjithë vendin, por në zonat e thella malore do të ketë herë pas kalime të të lehta të vranësirave.

Ndërsa pas mesditë vranësirat në zonat malore do të bëhen më të dukshme, ku në zonat verilindore vranësirat do të pësojnë zhvillime të përkohshme të cilat do të sjellin shira të pakët dhe të izoluar.

Temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 18 gradë celsius deri në 38 gardë celsius./albeu.com