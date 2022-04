Moti parashikohet i kthjellët për ditën e martë.

Prej orëve të mesditës deri ato të pasdites do të ketë shtim vranësirash mesatare deri të dendura përgjatë relieveve malore në lindje.

Këto vranësira në juglindje do të shoqërohen me reshje shiu në formën e shtrëngatave apo stuhive afatshkurtër. Në relievet e tjera malore në formën e pikave (reshje të dobta të izoluara). Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim 1 deri 8 m/s. Valëzimi në dete parashikohet i forcës 0-1.