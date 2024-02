Parashikimi i motit 9 Shkurt 2024

Ditën e sotme, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga e njëjta situatë meteorologjike me mot të qëndrueshëm e kohëzgjatje të orëve me diell.

Nuk do të mungojnë as vranësirat e herëpashershme, në formën e reve të mesme dhe të larta transparente.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu, përgjatë maleve në veriperëndim të vendit në orët e pasdites.

Era do të fryjë nga kuadrati i Jugut me shpejtësi mesatare 1-7m/sek, ndërsa në lugina dhe përgjatë vijës bregdetare hera-herës shfaqet intensive me shpejtësi 11-17m/s, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 2-3ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore -2 deri15 °C

në zonat e ulëta 0 deri 21°C

në zonat bregdetare 5 deri 21 °C