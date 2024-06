Parashikimi i motit 21 Qershor 2024/ Vendi përvëlohet nga i nxehti, sa do të shkojnë temperaturat sot

Shqipëria do të vijojë nën ndikimin e masave ajrore të nxehta me origjinë afrikane, duke sjellë mot të kthjellët dhe temperaturat shumë të larta në pjesën më të madhe të territorit, ku vlera ekstreme priten në qarqet Elbasan, Berat dhe Gjirokastër mbi 40 gradë celcius.

Pjesa e dytë e ditës, do të sjellë vranësira të herëpashershme përgjatë gjithë territorin, por më të theksuara vranësirat do të paraqiten në zonat malore verilindore dhe juglindore, megjithatë nuk do të ketë reshje.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 13°C vlera minimale deri në 41°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare, me shpejtësi mbi 30 km/h nga drejtimi kryesisht Verior, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të papërfillshëm.