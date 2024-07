Parashikimi i motit 18 Korrik 2024, vendi përvëlohet nga i nxehti ekstrem, sa do të arrijnë temperaturat sot

Moti në vendin tonë, në orët e paradites do të dominohen nga kthjellime dhe temperatura të larta në të gjithë territorin.

Pas mesditës, pritet shtim i vranësirave konvektike, duke sjellë rrebeshe shiu si fillim në zonat veriore dhe gradualisht në pjesën më të madhe të vendit.

Përjashtim bëjnë zonat bregdetare, të cilat mbeten me kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare.

Në mbrëmje dhe gjatë natës, do të ketë përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike në të gjithë territorin e vendit.

Temperaturat e ajrit, do të pësojnë rritje si në orët e mëngjesit edhe në të mesditës, duke luhatur vlerat ditore 18°C minimalja deri në 43°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të fryjë mesatare në tokë dhe e fortë në det me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi veriperëndimor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim mbi 3 ballë.