Parashikimi i motit 12 Qershor 2024, temperatura deri në 36°C

Ditën e sotme, vendi ynë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira, të cilat në orët e mesditës dhe kryesisht pasdite do të vijnë në shtim.

Era parashikohet të jetë nga kuadrati i jugut me shojetësi mesatare deri në 8/sek, e cila hera-herës në bregdet dhe lugina fiton shpejtësi deri në 10m/sek.

Valëzimi në dete i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 14 deri 31°C

në zonat e ulëta 16 deri 36°C

në zonat bregdetare 18 deri 34°C