Parashikimet e çmimit të Bitcoin: Sa më shumë mund të rritet kriptomonedha në 2024?

Po mendoni të investoni në kriptomonedhën popullore? Një raport i fundit parashikon që Bitcoin do të arrijë një nivel të ri historik në vitin 2024. Bitcoin (BTC) pritet të arrijë një rekord të ri prej 88,000 dollarë (82,000 €) gjatë gjithë vitit, përpara se të vendoset rreth 77,000 dollarë në fund të vitit 2024, sipas një raporti të ri. Çmimi aktual i kriptomonedhës qëndron në rreth 43,000 dollarë.

Firma fintech në Mbretërinë e Bashkuar Finder kreu një studim të bazuar në parashikimet e çmimeve të ekspertëve të 40 specialistëve të industrisë së kriptove se si do të funksiononte Bitcoin deri në vitin 2030. Ai zbuloi se Bitcoin ka të ngjarë të arrijë një çmim mesatar maksimal prej 87,875 dollarë në 2024, me disa ekspertë të anketuar që parashikojnë se do të rritet deri në 200,000 dollarë.

Nga ana tjetër, çmimi mesatar më i ulët që mund të arrijë Bitcoin deri në fund të vitit 2024 është 35,734 dollarë, thuhet në raport, me disa që parashikojnë se do të bjerë deri në 20,000 dollarë. Më shumë se gjysma e ekspertëve që anketoi Finder prisnin që çmimi të rritej pas një të ashtuquajturi “ngjarje përgjysmimi BTC” në prill 2024.

Një ngjarje e përgjysmimit i referohet një periudhe çdo disa vjet kur shpërblimi për minierat e transaksioneve të Bitcoin është përgjysmuar. Siç qëndrojnë gjërat, ata që vërtetojnë transaksionet e Bitcoin marrin aktualisht 6.25 bitcoin, të cilat mund të zbresin në 3.125. Përgjysmimi i ngjarjeve çon në një ofertë më të ulët, me më pak Bitcoin të vëna në dispozicion, duke çuar natyrshëm në çmime më të larta.

Pak më pak se gjysma e 40 panelistëve të anketuar nga Finder (47%) besojnë se Bitcoin do të arrijë një nivel të ri historik gjashtë muaj pas ngjarjes së përgjysmimit. Kadan Stadelmann, CTO i platformës blockchain Komodo, tha në raport se Bitcoin ndoshta po përballet me pak presion, jo vetëm për shkak të ngjarjes së pritshme të përgjysmimit, por edhe sepse “kompanitë e mëdha dhe investitorët institucionalë [po] tregojnë interes në rritje [për Bitcoin , e cila] ka të ngjarë të nxisë kërkesën.”

Shumë ekspertë parashikojnë më shumë blerës në treg pas miratimit të fundit të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve të SHBA-së të 11 ETF-ve të Bitcoin (fondet e tregtuara në këmbim), duke e bërë më të lehtë për investitorët individualë të tregtojnë fondet e investimeve të lidhura me Bitcoin në bursat e SHBA.

Çmimi mund të rritet më tej pasi Rezerva Federale e SHBA të ulë normën e lartë historike, pasi analistët presin që më shumë likuiditet të rrjedhë në Bitcoin. BTC pritet të rritet potencialisht në 122,688 dollarë në 2025 dhe 366,935 dollarë në 2030.

Megjithatë, mesatarja e cunguar, një masë statistikore e tendencës qendrore, e vendos çmimin e pritur në rreth 220,708 dollarë deri në vitin 2030. Në përgjithësi, shumica (58%) e panelistëve thonë se tani është koha për të blerë BTC, 38% këshillojnë të mbahen dhe 5 % për të shitur. Kriptovalutat nuk janë të rregulluara në MB dhe nuk ka mbrojtje nga Ombudsmani Financiar ose Skema e Kompensimit të Shërbimeve Financiare.

Dy platforma të sigurta ku ju mund të bëni investimet tuaja në kriptomonedha janë Binance dhe cex.io. Këto dy platforma pranojnë pagesa edhe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

​Edel Strazimiri / SCAN