Paralajmëron SHBA: Rusia mund të pushtojë Ukrainën në çdo kohë

Rusia ka trupat në vend për të pushtuar Ukrainën “në çdo kohë” dhe qytetarët amerikanë duhet të largohen brenda 48 orëve të ardhshme, ka paralajmëruar SHBA.

Një pushtim mund të fillojë me bombardime ajrore që do të vështirësojnë nisjet dhe do të rrezikojnë civilët, tha Shtëpia e Bardhë të premten.

Një mori vendesh të tjera u kanë kërkuar gjithashtu shtetasve të tyre të largohen nga Ukraina.

Rusia ka mohuar në mënyrë të përsëritur çdo plan për të pushtuar Ukrainën, pavarësisht se ka grumbulluar më shumë se 100,000 trupa pranë kufirit.

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan tha se forcat ruse tani janë “në një pozicion për të qenë në gjendje të ndërmarrin një aksion të madh ushtarak” dhe u kërkoi qytetarëve amerikanë në Ukrainë që “të largohen sa më shpejt të jetë e mundur” në vërejtjet që shihen si një përshkallëzim i qartë në urgjencën e paralajmërime nga zyrtarët amerikanë.

“Ne padyshim nuk mund të parashikojmë të ardhmen, nuk e dimë saktësisht se çfarë do të ndodhë, por rreziku tani është mjaft i lartë dhe kërcënimi tani është mjaft i menjëhershëm sa që largimi të jetë i kujdesshëm,” tha ai.

Sullivan shtoi se administrata nuk e dinte nëse presidenti rus Vladimir Putin kishte marrë një vendim përfundimtar për të pushtuar, por tha se Kremlini po kërkonte një pretekst për të justifikuar veprimet ushtarake, të cilat ai tha se mund të fillonin me bombardime intensive ajrore./albeu.com